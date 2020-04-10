Оренбург, , 11:00 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие стуки, по состоянию на 10 апреля, федеральная лаборатория подтвердила три новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Напомним, на 9 апреля в регионе числилось 22 официально подтверждённых случая коронавируса. Кроме того, предварительными являлись 32 случая.

В стационарах лечение получали 48 пациентов, из которых двое находились на искусственной вентиляции легких. Пять человек выздоровели, один случай заболевания завершился летальным исходом.