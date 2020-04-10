Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 10:59 — REGNUM На Ямале пандемия коронавирусной инфекции не стала помехой для традиционного конкурса молодых талантов «Студенческая весна». Он пройдёт в 2020 году в режиме онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Молодёжном центре ЯНАО.

Отбор участников сборной Ямала, которая потом будет состязаться с талантами из других регионов на федеральном уровне, должен был состояться в конце марта в Ноябрьске. Но из-за карантинных ограничительных мер прослушивания решили провести дистанционно.

До 15 апреля каждый муниципалитет ЯНАО представит видео-материалы со своими талантливыми ребятами по направлениям: вокал, мода, видео, оригинальный жанр, танец, журналистика, инструментальное и театральное искусство.