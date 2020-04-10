Пенза, , 11:06 — REGNUM В Пензенской области пришли положительно подтвержденные результаты анализов на коронавирусную инфекцию по ранее направленным материалам. Зараженных в регионе на 10 апреля числится 67 человек.

Но эти пациенты условно новые, так как они уже не первый день находятся на лечении. Оперативную информацию предоставила руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина.

Возраст пациентов разный. Госпитализированы мать с девятилетним ребенком, тесты обоих положительные. В реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 3 человека.

География привозных и контактных случаев в регионе обширна. Они зафиксированы в Пензе, Русском Камешкире, Чаадаевке, Старом Демкино Шемышейского района, Бессоновке, Земетчино, Никольске.

Сняты наблюдения с 3 801 человека, под медицинским контролем находятся 3 673 человека.

В лабораториях лечебной сети обследовано 1 438 человек, в областной вирусологической лаборатории обследовано 7 624 человека, проведено 8 149 исследований на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 9 апреля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 52 человека.

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