Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области объявили о пяти новых случаях заражения коронавирусом. Согласно последним данным, общее число заболевших составляет 29 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 10 апреля.

По имеющимся данным, за весь период распространения коронавируса на Дону выздоровели двое заболевших COVID-19. Один из госпитализированных пациентов подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Тест на коронавирус в Ростовской области прошли 6,6 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаётся заметно меньшее количество потенциальных носителей инфекции — 2,5 тыс. человек.

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