Орел, , 10:56 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Орловской области за последние сутки, данные опубликовал 10 апреля региональный оперштаб.

Как пояснил губернатор Андрей Клычков, в числе тех, у кого подтвердился диагноз, — четыре человека приехали из Москвы, два человека, семейная пара, вернулись из Белоруссии, ещё один человек контактировал с заболевшим COVID-19. Состояние здоровья всех удовлетворительное.

В общей сложности на 10 апреля в регионе подтверждено 24 случая заражения коронавирусом. Ранее подтвержденные случаи заболевания выявлены у людей, вернувшихся в Орловскую область из иностранных государств и из Москвы. Трое больных выздоровело, под наблюдением также находятся 811 человек.