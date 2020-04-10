Москва, , 10:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по обеспечению режима самоизоляции для граждан, которые прибывают из-за границы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Силовым структурам также поручено обеспечить правопорядок в организациях, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, а также на прилегающей к ним территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Владимир Путин поручил министерству здравоохранения обеспечить укомплектование больниц, в том числе за счет преподавателей, студентов и аспирантов медвузов.