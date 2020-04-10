Хвачхон, Южная Корея, , 11:00 — REGNUM За полгода число случаев гибели диких кабанов от африканской чумой свиней (АЧС) в Южной Корее превысило отметку 500. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, наибольшее число случаев смерти были зафиксированы в уезде Хвачхон провинции Канвондо и уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо. По состоянию на 10 апреля в стране зарегистрировано пятьсот шесть случаев заражения диких кабанов данным вирусом.

Известно, что первый случай гибели в Южной Корее был зафиксирован 3 октября 2019 года.

В министерстве отмечают, что резкое увеличение смертей наблюдалось в период с января по март, поскольку большинство диких животных перемещались по стране в поисках пропитания.

Африканская чума свиней (АЧС) —высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.