Нижний Новгород, , 10:55 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 апреля 10:30 мск выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Поволжье с начала наблюдения зарегистрировано 594 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб России.

Так, 34 новых случая подтверждено в Ульяновской области, 32 — в Нижегородской области, 22 — в Марий Эл, 18 — в Башкирии, по 15 случаев — в Чувашии и Пензенской области, по четыре случая — в Саратовской области и Пермском крае, три — в Оренбургской области, по два случая — в Самарской области, Мордовии и Удмуртии, один — в Кировской области.

Таким образом, с учетом новых данных, в Нижегородской области подтверждено всего 119 случаев, в Пензенской области — 67, в Марий Эл — 63, в Татарии — 50, в Пермском крае — 45, в Башкирии и Ульяновской области — по 40 случаев, в Саратовской области — 34, в Чувашии — 32, в Кировской области — 29, в Оренбургской области — 25, в Самарской области — 20, в Мордовии — 19, в Удмуртии — 11.

Всего в Поволжье выздоровели 97 человек, восемь человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Приволжского федерального округа действует режим повышенной готовности, граждане обязаны соблюдать режим всеобщей самоизоляции. Однако с 6 апреля во многих регионах ряд предприятий возобновили свою работу.