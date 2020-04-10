Москва, , 10:55 — REGNUM В России за минувшие сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Об этом сообщили 10 апреля в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки полностью выздоровели 97 человек, подтверждено новых случаев заражения — 1786.

Всего в России зафиксировано 94 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Подтверждено 11 917 случаев, выздоровели 795 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 человек с коронавирусом умерли в Москве.