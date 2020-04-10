Киев, 10 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Показатель смертности от коронавируса на Украине составляет 3,1%, что почти вдвое ниже, чем в среднем по миру, заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Ляшко отметил, что есть страны, в которых показатель смертности достигает 10−12%. По его словам, за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 12 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине зафиксированы 2203 случая коронавирусной инфекции. Скончались 69 человек, большинство из которых имели тяжёлые заболевания, не связанные с коронавирусом.
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