Киев, , 10:55 — REGNUM Показатель смертности от коронавируса на Украине составляет 3,1%, что почти вдвое ниже, чем в среднем по миру, заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Общая тенденция роста показателя летальности от коронавирусной болезни происходит по всему миру. Сейчас он составляет 6%. В начале вспышки пандемии этот показатель не достигал 3%. Наименьшие показатели летальности мы имеем в Южной Корее — 2% и Германии — 2,1%. Украина сегодня имеет 3,1% летальности от коронавируса», — рассказал он.

Ляшко отметил, что есть страны, в которых показатель смертности достигает 10−12%. По его словам, за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине зафиксированы 2203 случая коронавирусной инфекции. Скончались 69 человек, большинство из которых имели тяжёлые заболевания, не связанные с коронавирусом.

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