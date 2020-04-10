Майкоп, , 10:57 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:30 10 апреля выросло до 20. Такие данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией представлены на официальном портале Стопкоронавирус.рф.

При этом указано, что два человека в республике, у которых был выявлен COVID-19, уже выздоровели. Накануне такие данные предоставил и региональный минздрав.

Отметим, что среди тех, у кого в Адыгее диагностирован коронавирус, имеется врач, госпитализированный с двусторонней пневмонией. Накануне министр здравоохранения республики Рустем Меретуков сообщил журналистам, что состояние его тяжелое, но стабильное.