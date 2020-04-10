Рязань, , 10:54 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили 10 апреля в федеральном оперативном штабе.

Накануне условно подтверждённых диагнозов в регионе насчитывалось 27, выявленных случаев — 32. 10 апреля официально зарегистрировали ещё шесть случаев заболевания, таким образом, общее количество заболевших составило 38 человек.

Всего по России за сутки было зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.