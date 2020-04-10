Пермь, , 10:50 — REGNUM На железнодорожном вокзале «Пермь II» IT-разработчики установят термометры, которые позволят бесконтактно автоматизировано фиксировать температуру тела посетителей. Об этом корреспондент ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В ближайшее время на вокзале начнётся установка инновационного оборудования. «Наш совершенно новый продукт — это терминал для бесконтактной автоматизированной фиксации температуры — Thermocontrol. Он позволяет за пять-восемь секунд произвести замер и сразу же сообщить о повышенной температуре в службы безопасности здания», — сказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Он подчеркнул, что инновационные термометры помогают исключить контакты человека с человеком и позволяют ограничить вход в здание потенциальных носителей коронавирусной инфекции.

Южаков также заявил, что терминал для бесконтактной автоматизированной фиксации температуры обладает более высокой точностью измерения в сравнении с тепловизором. Пермская компания может в месяц выпускать до 200 таких терминалов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, оперштаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит возможность покупки десяти термоконтроллеров за счет краевого фонда по борьбе с СOVID-19. Роботов распределят по объектам социальной и транспортной инфраструктуры с массовым скоплением людей. Также такие инновационные термометры могут появиться в школах и детсадах.

Интерес к инновационным термометрам проявили иностранцы. Терминалы желают приобрести компании в Объединеных Арабских Эмиратах, Европе и Турции.