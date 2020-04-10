Кемерово, , 10:49 — REGNUM Образовательные организации Кемеровской области в настоящее время находятся на дистанционном обучении. Всего с 6 апреля на удалёнку перешли 660 школ, 16 вузов, 67 техникумов и колледжей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отметил, что первая неделя обучения в онлайн — режиме была сложной — от родителей, педагогов и самих школьников в региональное правительство поступало большое количество обращений.

«Мы прекрасно понимаем, что перевести все учебные заведения на дистанционное обучение — это масштабная, комплексная задача. Здесь нужна совместная работа с министерством связи, сотовыми операторами, — сказал Цивилёв. — Нужно сделать это как можно скорее, чтобы школьники Кузбасса могли спокойно учиться, готовиться к экзаменам».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что школьникам Кузбасса на удалёнке начали выдавать льготные продуктовые наборы.