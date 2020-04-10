Москва, , 10:49 — REGNUM За сутки в России исследования подтвердили 1786 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили 10 апреля в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего новые случаи зафиксированы в 57 регионах России. За сутки умерли 18 человек, выздоровели 97.

На первом месте по числу подтверждённых заражений Москва — 1124 случая. Далее следуют Подмосковье — 182, Коми — 58, Петербург — 35, Ульяновская область — 34, Нижегородская область — 32, Мурманская область — 23, Марий Эл — 22, Краснодарский край — 20. В Башкирии 18 случаев заражения, в Ленинградской области — 17, в Чувашии и Пензенской области по 15. В Тамбовской области заболели COVID-19 ещё 12 человек.

По десять человек заразились в Калининградской области и Ставропольском крае, восемь — в Белгородской области. По семь заболевших в Калужской, Липецкой, Орловской областях, Адыгее. По шесть — в Рязанской и Новгородской областях, Бурятии и Тыве. В Тверской, Тульской, Ростовской областях и Северной Осетии — по пять. Во Владимирской, Воронежской, Саратовской, Иркутской, Кемеровской областях, Хабаровском и Пермском краях, Кабардино-Балкарии и Ингушетии — по четыре. По три — в Костромской, Вологодской, Оренбургской, Тюменской, Новосибирской областях, Хакассии, Крыму, Карачаево-Черкессии. В Смоленской, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Омской областях, Мордовии, Удмуртии и Еврейском АО — по два. Также есть заболевшие в Курской, Кировской областях и Дагестане.

Всего в России подтверждено 11 917 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Умерли 94 человека, выздоровели — 795.