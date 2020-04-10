Роквилл, США, , 10:48 — REGNUM Bethesda Softworks выпустила релизный трейлер дополнения Wastelanders для игры Fallout 76. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании 9 апреля.

По сюжету Wastelanders, в Западную Вирджинию приходят две враждующие группировки в поисках скрытых сокровищ. Игрокам придётся выбираться, кому из них помочь — поселенцам или рейдерам — и отправиться в новое опасное приключение.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, релиз которой состоялся в 2018 году. Дополнение Wastelanders выйдет 14 апреля 2020 года.

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