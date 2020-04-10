Великий Новгород, , 10:54 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 10 апреля сообщает Роспотребнадзор.

С учетом 12 ранее полученных положительных результатов на коронавирус, о которых сообщали власти, общее количество заразившихся приближается к 20-ти.

Всего на сегодняшний день в Новгородской области известно о 1721 жителе, которые вернулись в регион из-за границы и поставлены под наблюдение специалистов.

По данным на 9 апреля в Новгородской области с учета были сняты 1308 человек, 413 — продолжают находиться под наблюдением.