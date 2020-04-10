Тула, , 10:47 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Тульской области за сутки, сообщает управление пресс-службы правительства региона 10 апреля.

В числе заражённых жители Тулы, Донского, Киреевска, Алексина и Щекинского района. Две женщины и трое мужчин заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж. Все пациенты своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Таким образом, в общей сложности в Тульской области подтверждён 71 случай коронавирусной инфекции. Девять пациентов выздоровели, в том числе двое выписаны за последние сутки.