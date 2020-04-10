Ульяновск, , 10:47 — REGNUM В Ульяновской области за сутки установлены ещё 34 пациента с COVID-2019. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Регион оказался на пятом месте в стране по приросту пациентов с установленным коронавирусом. Так, в Москве за сутки подтверждено за сутки 1124 новых случая, в Подмосковье — 182, в Коми — 58, в Санкт-Петербург — 35, в Ульяновской области — 34.

Всего в России за сутки подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, умерли 18 человек, выздоровели 97.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 апреля в Ульяновской области было официально установлено шесть случаев инфицирования COVID-2019. Напомним, в регионе возобновили работу строймагазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиницы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, it-кластер. С 14 апреля начнут работать рынки, спорттовары, магазины детской одежды, парикмахерские, салоны красоты, прачечные.