Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области заболели COVID-19 еще два гражданина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по региону.

Один из заражённых — житель Нижнего Тагила, диагноз которого предварительно подтверждали ещё пару дней назад. Второй заболевший проживает в Екатеринбурге.

Теперь официально подтверждён 61 случай COVID-19 в области. Ранее власти заявляли, что среди заболевших есть четверо детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим самоизоляции. За его несоблюдение предусмотрены штрафы.