Москва, , 10:44 — REGNUM Привлечь преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних медицинских учебных заведений к борьбе с коронавирусом поручил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства дал поручения по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, которое состоялось 30 марта. Путин поручил правительству укомплектовать медперсоналом медицинские организации.

Правительство должно предусмотреть возможность перепрофилирования врачей других специальностей, а также возможность привлечения аспирантов, ординаторов, докторантов и студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в России выявили 11 917 случаев заражения коронавирусом. Число заболеваний за последние сутки составило 1786, выздоровели — 795.