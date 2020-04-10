Белгород, , 10:45 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 10 апреля в федеральном оперативном штабе.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекцией в регионе составило 26 человек. Порядка тысячи белгородцев находятся на самоизоляции. По данным регионального оперативного штаба, в инфекционных стационарах накануне находилось 20 человек.

В России за последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.