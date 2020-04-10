Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM Коронавирусом нового типа заразились 6412 человек в Индии. Такие данные приводит 10 апреля индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, жертвами коронавируса за прошедшие сутки в стране стали 33 человека. Их число возросло до 199.

В больницах Индии, по данным минздрава страны, находятся 5709 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирус». Вылечились 504 пациента.

Ранее министерство здравоохранения Индии представило анализ заболеваемости COVID-19 по полу и возрасту. Самая большая группа заболевших — это люди в возрасте до 40 лет (47%).

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