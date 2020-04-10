Тюмень, , 10:41 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 10 апреля сообщает Роспотребнадзор.

Об одном из заболевших сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на брифинге. Мужчине 68 лет, за границей он не был. На данный момент он госпитализирован в областную инфекционную больницу Тюмени.

«Человек не был за границей. Ведётся поиск его контактов. Оставайтесь дома. Очень сложно отследить, где был человек, с кем он контактировал, кто является носителем, кто его заразил», — отметила Ольга Кузнечевских.

Всего в Тюменской области на 10 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели.