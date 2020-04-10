Токио, , 10:39 — REGNUM Capcom показала план по дальнейшему развитию своей новой многопользовательской игры Resident Evil: Resistance. Об этом 9 апреля сообщила «Игромания».

Известно, что уже 17 апреля 2020 года в проекте появится Джилл Валентайн (главная героиня Resident Evil 3) в качестве игрового персонажа. В мае геймеров также ожидает появление нового героя.

Какие обновления ждут Resistance в июне и последующих месяцах — пока неизвестно. Однако разработчики из Capcom обещают, что продолжат активно поддерживать игру.

Напомним, Resident Evil: Resistance — это многопользовательский «ужастик с элементами выживания», в котором команда игроков пытается выбраться из секретной лаборатории. При этом один из геймеров управляет хозяином объекта и пытается всячески препятствовать беглецам.

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