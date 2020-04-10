Москва, , 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля. Всего новых случаев 1786, информирует 10 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев — 1124 — подверждено в Москве. В Московской области положительных тестов 182, в Коми — 58, в Санкт-Петербурге — 35, в Ульяновской области — 34, в Нижегородской области — 32.

В Мурманской области зафиксировано 23 заражения, в Марий Эл — 22, в Краснодарском крае — 20, в Башкирии — 18, в Ленинградской области — 17, в Чувашии и Пензенской области — по 15, в Тамбовской области — 12.

Десять новых случаев и менее зафиксированы в 43 регионах РФ. По десять случаев — в Калининградской области и Ставропольском крае, восемь — в Белгородской области, по семь — в Калужской, Липецкой, Орловской областях и Адыгее, по шесть — в Рязанской и Новгородской областях, Бурятии и Туве.

По пять случаев — в Тверской, Тульской, Ростовской областях и Северной Осетии, по четыре — во Владимирской, Воронежской, Саратовской, Иркутской, Кемеровской областях, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Пермском и Хабаровском краях.

По три случая выявлено в Костромской, Вологодской, Оренбургской, Тюменской, Новосибирской областях, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Крыму. По два случая — в Смоленской, Волгоградской, Самарской, Свердловской и Омской областях, Мордовии, Удмуртии и Еврейской АО. По одному случаю — в Курской и Кировской областях и в Дагестане.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев увеличилось в России до 11 917.