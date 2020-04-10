Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено еще 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 10 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Таким образом, за всё время с начала эпидемии количество петербургских случаев заболевания COVID-19 достигло 408 случаев.

Новых летальных исходов в Петербурге нет. Напомним, ранее в городе скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, также зафиксировано 18 летальных исходов и 97 полностью выздоровевших человек.

Петербург продолжает находиться в списке Топ-5 регионов с высокой заболеваемостью COVID-19, однако в этот раз, по итогам суток, город занимает не третье, а четвертое место. Его сместила Республика Коми, в которой зафиксировано 58 случаев заражения.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Читайте ранее в этом сюжете: На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек