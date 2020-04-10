Уфа, 10 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии увеличилось до 40 человек. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, на 10 апреля в Башкирии зарегистрированы 40 человек, заболевших COVID-19. Это жители Уфы, Дюртюли, Кумертау, Белебей, Белорецк, Бирск, Сибай, Октябрьский, Альшеевского, Иглинского, Кармаскалинского, Зианчуринского районов.
Отмечается, что среди зараженных есть и медицинские работники Республиканской клинической больницы им. Куватова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии по выздоровлению выписано шесть.