Владивосток, , 10:52 — REGNUM Власти и здравоохранение Приморского края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшения эпидобстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В ближайшие дни в Приморье для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, сразу в трёх городах края — Владивостоке, Находке и Уссурийске появятся инфекционные госпитали. Всего в настоящее время в крае под данные цели развёрнуто 255 коек.

«Это 90 коек для лечения детей на базе детской инфекционной больнице при Владивостокской клинической больнице №2, 100 коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 и 30 коек в ВКБ №1, которые принимают сейчас в качестве провизоров пациентов с пневмонией, 35 коек в Находкинской городской больнице», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 250 тысяч защитных костюмов и более миллиона масок прибудут в Приморье в ближайшие дни.