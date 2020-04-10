Нальчик, , 10:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увеличено число койко-мест для размещения больных COVID-19. Оборудован новый обсерватор для лиц с подозрением на коронавирус. Под него перепрофилированы палаты гериатрического центра, сообщил глава минздрава КБР Рустам Калибатов.

Пока в нем нет ни одного пациента. Помещать сюда граждан будут лишь по решению регионального управления Роспотребнадзора. Основанием для принятия такого решения станут, во-первых, состояние здоровья пациента, а во-вторых, — условия проживания. В том числе учитываются число контактирующих с человеком лиц и возможность соблюдать режим изоляции в первую очередь от людей старшей возрастной группы.

Как отметили в минздраве, с открытием нового помещения для обсервации больных, старый обсерватор в инфекционном отделении районной больницы Майского района закрыт.