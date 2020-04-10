Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией второй раз за 10 апреля выявлены в Грузии. Обновленные данные размещены на сайте Stopcov.ge.

Сообщается, что число случаев заражения в стране достигло 230. Выздоровели 52 пациента. В трех случаях заболевание окончилось летальным исходом. На карантине находятся 4908 человек, в стационаре — 430.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 апреля стало известно об увеличении заболевших COVID-19 до 227 человек, что на семь человек больше, чем по итогам предыдущего дня.

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