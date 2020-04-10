Симферополь, , 10:36 — REGNUM В Республике Крым примут закон об ужесточении мер административной ответственности для нарушителей режима самоизоляции. Об этом 10 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В связи с тем, что в Симферополе опять пробки, режим самоизоляции мягко говоря не соблюдается. Мы договорились, сегодня будет проведена сессия Государственного совета, будут собраны подписи депутатов и заключено соглашение с МВД», — отметил Аксёнов.

По его словам, в Крыму, как в Москве будут составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобили, за нарушение правил самоизоляции. Штраф для физических лиц составит 4 тысячи рублей, при повторном нарушении — 5 тысяч.

«Закон необходимо сегодня принять — это будет справедливо и с точки зрения предотвращения распространения инфекции, и с точки зрения в общем справедливости», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у двух крымчан, которые вернулись из Таиланда в марте, выявили коронавирус. Общее число заболевших COVID-19 в республике составило 28 человек. Восемь человек выздоровело.

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