Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM В Ростовской области возросло количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 10 апреля, за сутки на Дону подтверждено пять случаев заболевания.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключён один пациент с коронавирусом. Более подробных данных о госпитализированном нет. Однако в ходе брифинга 9 апреля министр донского здравоохранения Татьяна Быковская упоминала, что самому пожилому пациенту с COVID-19 — 92 года.

Напомним, что по данным на 9 апреля двое из заболевших COVID-19 жителей Ростовской области находились в состоянии средней тяжести.

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