Кемерово, , 10:33 — REGNUM В Кемеровской области семьям с детьми, получающими льготное школьное питание, начали выдавать продуктовые наборы. Компенсация связана с переходом школ на дистанционное обучение из-за угрозыCOVID-19. Меры поддержки продлятся до отмены ограничительных мер, уточнили ИА REGNUM в администрации правительства региона.

«Это должны быть продуктовые наборы, закупленные специально для этой цели по социальным ценам, — уточнил губернатор региона Сергей Цивилёв на встрече со своим заместителем по образованию Еленой Пахомовой. — Все муниципалитеты Кузбасса должны компенсировать льготу только в виде продуктовых наборов».

Льготное питание в Кузбассе получают 60 тысяч школьников, из которых 25 тысяч получают областную льготу, 35 тысяч — муниципальную льготу.

В составе наборов нескоропортящиеся продукты питания, в том числе крупы и консервы — из расчёта 50 рублей в день. Отмечается, что на такую же сумму дети питались в школьных столовых.