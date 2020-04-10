Москва, 10 апреля 2020, 10:36 — REGNUM Российские специалисты подтвердили 1786 случаев заражения новым коронавирусом в течение суток 9 апреля. Обновлённые данные опубликованы оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией 10 апреля.
Общее количество выявленных случаев увеличилось в России до 11 917. Новые заражения подтвердились в 57 регионах страны.
Больше всего тестов подтверждено в Москве — 1124. На втором месте Московская область, там 182 новых случая.
Скончавшихся от последствий заражения стало 94 человека, ещё 795 человек полностью выздоровели.
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