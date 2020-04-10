Белгород, , 10:33 — REGNUM Перечень предприятий, которым разрешено работать в условиях режима ограничений до 30 апреля, определили в Белгородской области. Организации обязаны выполнять меры по недопущению распространения коронавируса, которые утверждены Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба администрации региона.

Постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. До 30 апреля в регионе останутся под запертом любые массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные и культурные. Закрыт доступ граждан в парки, сады, скверы, рекреационные зоны. Учреждения общепита могут работать только в условиях дистанционной торговли. До конца апреля запрещена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых организаций и всей структуры, связанной с активным отдыхом. Также закрыты кальянные, ломбарды, микрофинансовые организации, косметологические, СПА и массажные салоны, бани, фитнес-центры, спортзалы и иные предприятия сферы услуг, где обязательно физическое присутствие гражданина. Исключением являются услуги, которые оказываются на основании лицензии на медицинскую деятельность.

Разрешено работать парикмахерским и салонам красоты. Однако предприниматели могут оказывать услуги только если обеспечат не менее четырёх кв. метров помещения на одного человека.

В тоже время предприятиям рекомендуют сократить число работников до минимума и по возможности рассадить их по разным этажам и кабинетам, проводить регулярную дезинфекцию помещений.