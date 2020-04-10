Самара, , 10:33 — REGNUM Частные лаборатории вскоре начнут проводить тесты на COVID-19 в Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшее время тесты на коронавирус в регионе планируют проводить частные лаборатории ООО «СКАЙЛАБ» и ООО «Ситилаб».

Отмечается, что в настоящее время исследования на эту инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» и ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». В них тесты по направлению врачей проводятся бесплатно.

Сообщается, что на 10 апреля текущего года в регионе было проведено 11 620 лабораторных исследований на COVID-19.

При появлении сомнительных результатов тестирования, анализы отправляются для подтверждения в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в г. Саратове.

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