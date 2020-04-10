Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 10 апреля сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора Ленобласти.

Новые случая заражения обнаружены в крупных городских поселениях Всеволожского района — Мурино, Кудрово, поселок имени Морозова, поселке Ковалево. Также новые заболевшие есть в поселке Рощино Выборгского района, селе Рождествено, деревнях Ковшово, Меньково, поселке Высокоключевский Гатчинского района. Помимо этого, в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, деревне Ольховка Приозерского района, поселке Тельмана Тосненского района, в городах Тосно и Пикалево.

Всего на утро 10 апреля в Ленинградской области насчитывается 129 заболевших. За всё время пандемии выздоровело три человека, ни одной смерти не зафиксировано.

За последние сутки в России подтверждены 1786 случаев COVID-19 в 57 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах, 795 человек выздоровели. За весь период в России от коронавируса скончались 94 человека.

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