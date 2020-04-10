Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM Православные иерархи должны улучшить разъяснительную работу с паствой, чтобы не допустить вспышек COVID-19. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ранее на праздник Благовещения в церквях города зафиксировали большое скопление народа. Между тем действует режим самоизоляции, который не допускает массовых сборищ.

«Епархии должны улучшить разъяснительную работу», — сказал Высокинский порталу «Е1».

В городе стараются обойтись без административных мер, чтобы никто не начал сталкивать власть и религию лбами, уточнил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции продлён в Свердловской области по 20 апреля 2020 года. Введены штрафы за несоблюдение ограничений.

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