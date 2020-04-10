Благовещенск, , 10:50 — REGNUM В 2020 году в Приамурье на федеральные средства по проекту «Сохранение лесов» высадят деревья на общей площади более 30 тысяч гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Всего на эти цели запланировано более 85 млн рублей. Сеянцы деревьев лесхозы посадят на 4300 гектарах, что больше на 1000 гектаров по сравнению с прошлым годом. Больше всего участков для искусственного лесовосстановления в Шимановском районе. Их общая площадь — 535 гектар.

«На данный момент для посадки лесных культур обработано 2950 гектаров почвы, подготовлено более одной тонны семян. Отремонтировано и проведено обслуживание более 20 единиц техники, которая будет задействована на работах в лесных питомниках и посадках. Для посадочного сезона выращено более 12 миллионов сенцев хвойных пород», — рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Как сообщало ИА REGNUM, без озеленения рискует остаться Зеленодольск, где банкротят МУП.