Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:43 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре АО «Плодоовощи», единственное в регионе сохранившееся муниципальное предприятие, имеющее площади для закладки овощной продукции, ещё в январе организовало доставку продуктов питания по низким ценам маломобильным гражданам. Когда же пришла пандемия, предприятие уже было готово к помощи и пенсионерам, и инвалидам. О том, как в условиях пандемии бизнес помогает тем, кто в группе риска, корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор компании Максим Аликин.

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«Мы — муниципальное предприятие, единственное такое, наш учредитель — администрация Комсомольска-на-Амуре. Ещё в январе я и мои коллеги, после встреч с организациями инвалидов, с обществом слепых, решили доставлять таким гражданам продукты питания по низким ценам. Мы не только овощами занимаемся или фруктами, у нас и бакалея, и полуфабрикаты, много чего есть. Идея понравилась, мы начали эту работу, потом встретились с ветеранскими организациями, список тех, кто нуждается в наших услугах, расширился. Ну, а когда пришёл этот коронавирус, у нас, в принципе, механизм был уже отлажен. Сейчас мы доставляем продукты всем гражданам, находящимся в группе риска — пенсионерами 65+, инвалидам. Людям нравится. Нам тоже. Привлекаем волонтёров, они хорошие наши помощники», — рассказал Максим Аликин.

АО «Плодоовощи» — единственная в Хабаровском крае организация, имеющая площади для закладки овощей.

Максим Аликин «Мы работаем с местными фермерами. Считаем это необходимым. То, что мы движемся в верном направлении, показала ситуация в январе, когда закрылись границы с Китаем. Все нервничали тогда, овощи сразу стали или дефицитом, или продавались по заоблачным ценам. А у нас все было — и местная, а не китайская капуста, и картошка, и морковь! И горожанам хватило. Так ещё и своё же, не импортное! Считаю, это нужно развивать».

Сейчас, когда пожилые люди вынуждены сидеть дома, им особенно тяжело. Максим Аликин и его единомышленники решили сделать старикам подарок.

«У нас в городе когда-то был завод «Авест», который производил дивиди-проигрыватели. Сейчас ими уже никто не пользуется. Но, общаясь со стариками, поняли, что им не нравится то, что показывают по телевизору. Все эти ток-шоу они не смотрят, скучают по таким фильмам, как «Тихий Дон», «Офицеры». Предприниматель передал нам 80 проигрывателей дивиди. Мы бросили клич по городу, нам дисков привезли множество, в том числе и со старыми фильмами, тем же «Тихим Доном». У нас есть специалист, который подключает проигрыватели, обучает как пользоваться. Старики очень рады. Одна бабушка звонила, смотрит «Тихий Дон», говорит: «А у меня когда-то такой же ковер был, на стенке висел!», — рассказал Максим Аликин.

Максим Аликин и его товарищи, коллеги продолжают доставку продуктов питания пенсионерам и инвалидам. По словам руководителя АО «Плодоовощи», это — не потому, что пандемия, она закончится, а свои добрые дела компания будет продолжать.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса граждане в возрасте 65+, люди, страдающие хроническими болезнями находятся в группе повышенного риска. Им рекомендовано находиться дома. В такой ситуации любая помощь по доставке продуктов, лекарств, прочих товаров первой необходимости становится особенно ценной.