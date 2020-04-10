Берлин, , 10:26 — REGNUM В Германии число заразившихся коронавирусом составляет 118 235 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что скончались 2607 пациентов, еще 52 407 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 9 апреля, подтвержден 10 131 случай заболевания, из них 1459 — за последние сутки, 76 человек умерли, 698 выздоровели.

Жертвами коронавирусной инфекции в мире стали 95 718 человек. Число выздоровевших — 394 972 человека. Всего в мире подтверждено 1 601 018 случаев заражения коронавирусом.

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