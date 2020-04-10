Стокгольм, , 10:32 — REGNUM В Стокгольме около 70 человек были заражены коронавирусной инфекцией во время частной вечеринки. Происшествие имело место в период прохождения популярного среди шведов финала музыкального фестиваля Melodifestivalen. Об этом 10 апреля со ссылкой на Dagens Nyheter сообщила шведская газета Aftonbladet.

Шведским журналистам удалось выяснить, что около 100 человек собрались на вечеринку на частной вилле 7 марта, чтобы отпраздновать финал музыкального фестиваля Melodifestivalen. По меньшей мере, 70 участников вечеринки заболели COVID-19.

47-летний хозяин виллы, где проходило мероприятия, потом оказался одним из тех, кого позже госпитализировали в реанимацию в палату интенсивной терапии. Еще шесть участников вечеринки нуждались в экстренной помощи со стороны медиков. Сообщается, что у этих шестерых нарушителей, которые пренебрегли правилом соблюдения социальной дистанции, были выявлены серьезные проблемы с органами дыхания.

Напомним, что по состоянию на 9 апреля в Швеции подтверждено 9 141 случая заболевания коронавирусом, из которых 722 были зарегистрированы за последние сутки. Количество умерших составило 793 человека.