Москва, , 10:31 — REGNUM Доступ к сетевым ресурсам с фейками о пропусках для передвижения по Московскому региону должен быть заблокирован Роскомнадзором. С таким требованием выступила Генеральная прокуратура России, говорится в опубликованном 10 апреля сообщении пресс-службы ведомства.

Требование Генпрокуратуры касается размещённых на двух сайтах объявлений об изготовлении индивидуальных пропусков и справок, которые якобы дают возможность передвигаться по Москве и Московской области в период карантина. Отмечалось в частности, что «пропуск изготавливается лично под гражданина» и обеспечивает свободу перемещения. Указанная на втором сайте стоимость документа доходила до 7 тыс. рублей.

Кроме того, на сайте YouTube была обнаружена запись с фейком о госперевороте, который якобы происходит в России «под прикрытием психоза коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, в рекомендациях Общественной палаты РФ говорится, что фейковыми новостями о новом коронавирусе зачастую являются призывы к «максимальному репосту» в сети и эмоциональные сообщения в «родительских чатах».

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