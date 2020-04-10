Токио, , 10:23 — REGNUM Приключенческая игра Giraffe and Annika выйдет на консолях PS4 и Nintendo Switch 25 августа 2020 года. Об этом сообщалось 9 апреля в ролике на YouTube-канале компании NIS America.

В Giraffe and Annika игрокам предстоит взять на себя управление девушкой, таинственным образом потерявшей память. Вместе со своими новыми друзьями ей предстоит отправиться в опасное путешествие и вернуть утерянные воспоминания.

Релиз игры на PC (в Steam) состоялся в февраля 2020 года. Проект был высоко оценён геймерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Cyberpunk 2077 не уступит «Ведьмаку» по количеству игровых дополнений

Читайте развитие сюжета: Capcom рассказала о предстоящих обновлениях в Resident Evil: Resistance