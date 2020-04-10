Стокгольм, , 10:28 — REGNUM Государственное фармацевтическое управление Швеции одобрило использование лекарственного средства, применяемого в основном в ветеринарных клиниках, для лечения пациентов в целях обезболивания при прохождении ими терапии дыхательных путей. Применение препарата будет также осуществляться при лечении больных с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Использование анестетика Пропофола увеличилось в несколько раз в результате лечения пациентов с COVID-19. По опыту медиков, оно необходимо как обезболивающее перед прохождением больными респираторной терапией.

По данным Государственного фармацевтического управления Швеции, в настоящее время лекарство продаются в ограниченном количестве в Стокгольме, но оно может полностью кончится в аптеках уже после пасхальных выходных. Поэтому система здравоохранения Швеции может быть вынуждена вместо этого перейти на использования лекарства для животных. Директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Бьерн Эрикссон подтверждает острую нехватку Пропофола.

Несмотря на то, что власти столичного Стокгольмского региона осознают неизбежные недостаток лекарства, начиная еще с февраля, в настоящее время они сталкиваются с ситуацией, когда некоторые лекарства, используемые в палатах интенсивной терапии при лечении COVID-19, могут закончиться. Прежде всего, речь идет об обезболивающих. Что касается анестетика Пропофола, Агентство одобрило возможность использования ветеринарных препаратов с таким же дозированным содержанием данного медикамента.