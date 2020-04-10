Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Несмотря на самый высокий показатель смертности от коронавирусной инфекции в Швеции по сравнению с другими скандинавскими странами, уровень одобрения правительства Швеции самый высокий за все нахождение действующего кабинета министров у власти. Сейчас Социал-демократы во главе с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном получают чуть более 30% поддержки среди избирателей, таким образом, достигая наибольшего увеличения своего электорального рейтинга в истории опросов. Об этом 9 апреля со ссылкой на SvD сообщила шведская газета Fria Tider.

На момент написания статьи журналистами Fria Tider в Швеции зафиксировано 793 случая смерти от заболевания COVID-19 против всего лишь 42 в соседней Финляндии. Более того, Швеция демонстрирует наихудшие показатели смертности во всем Скандинавском регионе. Однако шведские избиратели считают, что правительство делает блестящую работу.

В последнем опросе, проведенном журналистами SvD и Sifo, Социал-демократы были вознаграждены самым большим подъемом поддержки в истории всех опросов, когда-либо проводимых Sifo, а именно с 1967 года. В результате, партия преодолела свой электоральный спад, продолжавшийся до начала пандемии коронавируса в течение пяти лет. Партия увеличила свою популярность на 6,8 процентных пунктов — с 23,8% до 30,6%.