Стокгольм, , 10:16 — REGNUM Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, около 2,5% случайно выбранных для тестирования жителей Стокгольма уже инфицированы COVID-19. В то же время 486 человек умерли от коронавирусной инфекции в столице Швеции. Всего за сутки в стране скончались 106 человек. Об этом 9 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире продолжает увеличиваться и в настоящее время уже преодолело отметку в 1,5 миллиона человек. При этом, более 88 000 человек считаются погибшими.

В Швеции сейчас подтверждено 9 141 случая заболевания коронавирусом, из которых 722 были зарегистрированы за последние сутки, то есть 9 апреля. 719 человек прошли через реанимационные отделения в палатах интенсивной терапии.

В настоящее время в Швеции число умерших составляет в общей сложности 793 случая, из которых 106 были зарегистрированы за последние 24 часа. Тем не менее, журналисты Fria Tider со ссылкой на электронный ресурс c19. se сообщают о возможной цифре в 806 летальных исходов.