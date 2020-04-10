Варшава, , 10:07 — REGNUM Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что у Cyberpunk 2077 будет «не меньше дополнений, чем у «Ведьмака 3». Об этом 9 апреля сообщил портал VGC.

Кичиньский отметил, что подробности предстоящих DLC (загружаемый контент) станут известны за несколько недель до релиза Cyberpunk 2077. Ожидается, что игра получит, как минимум, два масштабных сюжетных дополнения и несколько контент-паков с новыми возможностями и косметическими предметами.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики из CD Projekt RED рассказали о новой группировке, которая появится в Cyberpunk 2077. Она называется The Mox, а её представители занимаются «защитой прав секс-работников».

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