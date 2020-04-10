Батуми, Грузия, , 10:13 — REGNUM В Аджарии начала работу Шуахеви ГЭС, самая крупная в Грузии из запущенных в постсоветский период. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба компании «Аджарисцкали Джорджиа»

Сообщается, что проектная мощность новой станции составляет 187 Мвт, но она работает на мощности 178 МВт. Она установлена на реке Аджарисцкали, имеет две плотины и два водохранилища.

Стоит отметить, что самой крупной гидроэлектростанцией в Грузии является Ингур ГЭС. Ее мощность составляет 1300 МВт. Она была построена в 1961 году, а запущена в 1978 году. Станция расположена не только на грузинской, но и на абхазской территории. По соглашению сторон Абхазия получает от Ингур ГЭС 40% электроэнергии, а Грузия — 60%.